Geçmiş Seçim Sonuçları
Ajans veri saati: 23:00
ANASAYFA MANİSA GÖRDES
Recep Tayyip Erdoğan CUMHUR İTTİFAKI
12.499 oy %65.49
Kemal Kılıçdaroğlu MİLLET İTTİFAKI
6.587 oy %34.51
Açılan Sandık

%100

Seçmen Sayısı

21.930

Katılım Oranı

%89.16

Kullanılan Oy

19.553

Geçerli Oy

19.086

Geçersiz Oy

467

1. Tur Sonuçları 14 MAYIS 2023
11.765 oy %61
6.353 oy %32.94

MANİSA GÖRDES SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 93
%100
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 19.086
%97.61
Geçersiz Oy 467
%2.39
R.Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN KEMAL KILIÇDAROĞLU
MANİSA GENELİ AÇILAN SANDIK %100
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
AHMETLİ
Açılan Sandık Oranı %100
%53.59 6.255
%50.65 6.020
%46.41 5.418
%43.39 5.157
AKHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100
%48.01 58.269
%45.5 56.595
%51.99 63.101
%48.67 60.541
ALAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100
%50.8 34.502
%47.27 33.052
%49.2 33.415
%45.59 31.874
DEMİRCİ
Açılan Sandık Oranı %100
%71.52 18.089
%68.01 17.308
%28.48 7.203
%26.47 6.737
GÖLMARMARA
Açılan Sandık Oranı %100
%42.97 4.445
%40.66 4.281
%57.03 5.899
%55.1 5.801
GÖRDES
Açılan Sandık Oranı %100
%65.49 12.499
%61 11.765
%34.51 6.587
%32.94 6.353
KIRKAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %100
%68.96 18.723
%65.35 18.083
%31.04 8.426
%27.79 7.689
KÖPRÜBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100
%57.79 5.293
%54.82 5.065
%42.21 3.866
%39.92 3.688
KULA
Açılan Sandık Oranı %100
%60.76 18.370
%56.64 17.435
%39.24 11.863
%35.67 10.982
SALİHLİ
Açılan Sandık Oranı %100
%42.07 46.850
%39.57 45.269
%57.93 64.518
%54.33 62.146
SARIGÖL
Açılan Sandık Oranı %100
%43.15 10.691
%40.52 10.158
%56.85 14.087
%53.83 13.495
SARUHANLI
Açılan Sandık Oranı %100
%45.6 17.927
%43.57 17.509
%54.4 21.390
%50.87 20.445
ŞEHZADELER
Açılan Sandık Oranı %100
%48.07 50.960
%45.26 49.616
%51.93 55.042
%47.68 52.265
SELENDİ
Açılan Sandık Oranı %100
%67.39 9.046
%63.09 8.608
%32.61 4.378
%31.35 4.278
SOMA
Açılan Sandık Oranı %100
%55.59 41.111
%51.8 39.465
%44.41 32.844
%39.86 30.369
TURGUTLU
Açılan Sandık Oranı %100
%50.72 56.241
%47.7 54.955
%49.28 54.650
%45.51 52.431
YUNUSEMRE
Açılan Sandık Oranı %100
%46.13 76.153
%43.09 73.665
%53.87 88.935
%49.1 83.954
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
14 MAYIS 2023 HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 21,919 | Katılım Oranı: %91.97
14 MAYIS 2023
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %6111,765 oy
14 MAYIS 2023
KEMAL KILIÇDAROĞLU %32.946,353 oy
14 MAYIS 2023
SİNAN OĞAN %4.96957 oy
14 MAYIS 2023
MUHARREM İNCE %1.1212 oy
%100
Seçmen Sayısı: 22,759 | Katılım Oranı: %92.57
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %62.5712,554 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %22.524,518 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %13.292,666 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.71143 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.4795 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.4387 oy
%100
Seçmen Sayısı: 23,597 | Katılım Oranı: %85.43
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %60.2911,717 oy
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %37.257,238 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %2.46478 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı