KONYA ILGIN SEÇİM SONUÇLARI

%100
41.439
%86.16
35.703
34.982
721
|DİĞER İLÇELER
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
|
KONYA GENELİ AÇILAN SANDIK %100
|
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
|
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
|
AHIRLI
Açılan Sandık Oranı %100
|
%74.85 2.342
%71.59 2.260
|
%25.15 787
%22.84 721
|
AKÖREN
Açılan Sandık Oranı %100
|
%81.44 3.006
%78.2 2.952
|
%18.56 685
%15.52 586
|
AKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100
|
%63.03 37.383
%59.15 36.181
|
%36.97 21.928
%33.42 20.445
|
ALTINEKİN
Açılan Sandık Oranı %100
|
%85.16 7.955
%82.08 7.777
|
%14.84 1.386
%13.35 1.265
|
BEYŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100
|
%72.25 35.734
%67.55 34.507
|
%27.75 13.726
%24.11 12.318
|
BOZKIR
Açılan Sandık Oranı %100
|
%76.49 11.983
%72.3 11.606
|
%23.51 3.684
%21.43 3.440
|
ÇELTİK
Açılan Sandık Oranı %100
|
%71.79 4.097
%68.4 3.992
|
%28.21 1.610
%26.66 1.556
|
CİHANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %100
|
%55.55 14.826
%51.98 14.614
|
%44.45 11.865
%44.84 12.607
|
ÇUMRA
Açılan Sandık Oranı %100
|
%80.59 34.471
%75.78 33.224
|
%19.41 8.300
%16.13 7.074
|
DERBENT
Açılan Sandık Oranı %100
|
%73.05 2.228
%70.48 2.149
|
%26.95 822
%25.52 778
|
DEREBUCAK
Açılan Sandık Oranı %100
|
%71.44 2.569
%67.43 2.414
|
%28.56 1.027
%26.56 951
|
DOĞANHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100
|
%67.9 7.113
%63.95 6.671
|
%32.1 3.362
%30.28 3.158
|
EMİRGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100
|
%66.5 2.971
%63.02 2.952
|
%33.5 1.497
%31.53 1.477
|
EREĞLİ
Açılan Sandık Oranı %100
|
%57.61 52.911
%54.15 51.872
|
%42.39 38.938
%38.38 36.766
|
GÜNEYSINIR
Açılan Sandık Oranı %100
|
%89.55 5.590
%86.14 5.418
|
%10.45 652
%9.92 624
|
HADİM
Açılan Sandık Oranı %100
|
%72.86 5.353
%68.71 5.153
|
%27.14 1.994
%25.8 1.935
|
HALKAPINAR
Açılan Sandık Oranı %100
|
%75.85 2.199
%73 2.152
|
%24.15 700
%21.91 646
|
HÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %100
|
%66.7 7.189
%63.9 6.933
|
%33.3 3.589
%31.14 3.379
|
ILGIN
Açılan Sandık Oranı %100
|
%70.54 24.675
%66.15 23.963
|
%29.46 10.307
%26.3 9.526
|
KADINHANI
Açılan Sandık Oranı %100
|
%83.08 16.768
%80.01 16.455
|
%16.92 3.416
%15 3.085
|
KARAPINAR
Açılan Sandık Oranı %100
|
%70.86 21.611
%66.74 21.251
|
%29.14 8.886
%26.16 8.329
|
KARATAY
Açılan Sandık Oranı %100
|
%82.19 176.419
%78.27 173.033
|
%17.81 38.237
%15.21 33.633
|
KULU
Açılan Sandık Oranı %100
|
%66.09 16.673
%63.57 16.354
|
%33.91 8.553
%33.48 8.614
|
MERAM
Açılan Sandık Oranı %100
|
%78.94 165.578
%75.2 162.024
|
%21.06 44.168
%18.32 39.471
|
SARAYÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %100
|
%83.45 15.326
%79.85 14.917
|
%16.55 3.039
%15.08 2.818
|
SELÇUKLU
Açılan Sandık Oranı %100
|
%71.33 290.349
%66.87 282.927
|
%28.67 116.676
%24.59 104.046
|
SEYDİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100
|
%60.07 25.960
%55.9 24.736
|
%39.93 17.254
%36.32 16.071
|
TAŞKENT
Açılan Sandık Oranı %100
|
%70.47 2.623
%66.58 2.522
|
%29.53 1.099
%28.56 1.082
|
TUZLUKÇU
Açılan Sandık Oranı %100
|
%60.01 2.521
%57.01 2.420
|
%39.99 1.680
%37.06 1.573
|
YALIHÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %100
|
%78.45 950
%76.42 972
|
%21.55 261
%17.53 223
|
YUNAK
Açılan Sandık Oranı %100
|
%75.26 9.043
%71.19 8.869
|
%24.74 2.972
%23.49 2.926