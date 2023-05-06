Geçmiş Seçim Sonuçları
Ajans veri saati: 23:00
ANASAYFA KAYSERİ SARIZ
Recep Tayyip Erdoğan CUMHUR İTTİFAKI
3.666 oy %57.77
Kemal Kılıçdaroğlu MİLLET İTTİFAKI
2.680 oy %42.23
Açılan Sandık

%100

Seçmen Sayısı

7.984

Katılım Oranı

%80.47

Kullanılan Oy

6.425

Geçerli Oy

6.346

Geçersiz Oy

79

1. Tur Sonuçları 14 MAYIS 2023
3.553 oy %54.06
2.605 oy %39.64

KAYSERİ SARIZ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 49
%100
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 6.346
%98.77
Geçersiz Oy 79
%1.23
R.Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN KEMAL KILIÇDAROĞLU
KAYSERİ GENELİ AÇILAN SANDIK %100
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
AKKIŞLA
Açılan Sandık Oranı %100
%57.76 2.245
%52.88 2.083
%42.24 1.642
%39.55 1.558
BÜNYAN
Açılan Sandık Oranı %100
%71.59 12.191
%66.92 11.739
%28.41 4.838
%25.38 4.452
DEVELİ
Açılan Sandık Oranı %100
%77.18 32.931
%73.46 31.956
%22.82 9.738
%19.86 8.640
FELAHİYE
Açılan Sandık Oranı %100
%65.43 2.235
%61.48 2.131
%34.57 1.181
%32.69 1.133
HACILAR
Açılan Sandık Oranı %100
%81.72 7.203
%78.25 7.001
%18.28 1.611
%15.19 1.359
İNCESU
Açılan Sandık Oranı %100
%73.02 13.559
%68.27 13.096
%26.98 5.009
%24.17 4.637
KOCASİNAN
Açılan Sandık Oranı %100
%67.2 169.208
%62.51 162.514
%32.8 82.579
%27.91 72.554
MELİKGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100
%68.33 248.535
%63.66 239.196
%31.67 115.188
%26.73 100.420
ÖZVATAN
Açılan Sandık Oranı %100
%75.54 2.051
%70.52 1.954
%24.46 664
%22.34 619
PINARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100
%61.57 8.332
%56.98 8.096
%38.43 5.201
%33.86 4.811
SARIOĞLAN
Açılan Sandık Oranı %100
%68.04 6.009
%64.49 5.766
%31.96 2.822
%29.18 2.609
SARIZ
Açılan Sandık Oranı %100
%57.77 3.666
%54.06 3.553
%42.23 2.680
%39.64 2.605
TALAS
Açılan Sandık Oranı %100
%58.45 59.041
%53.75 56.425
%41.55 41.964
%35.36 37.120
TOMARZA
Açılan Sandık Oranı %100
%76.26 10.648
%71.71 10.258
%23.74 3.314
%21.5 3.076
YAHYALI
Açılan Sandık Oranı %100
%83.48 19.838
%80.52 19.443
%16.52 3.925
%14.8 3.574
YEŞİLHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100
%66.12 7.092
%63.09 6.877
%33.88 3.634
%31.61 3.446
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
14 MAYIS 2023 HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 7,981 | Katılım Oranı: %84.06
14 MAYIS 2023
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %54.063,553 oy
14 MAYIS 2023
KEMAL KILIÇDAROĞLU %39.642,605 oy
14 MAYIS 2023
SİNAN OĞAN %5.92389 oy
14 MAYIS 2023
MUHARREM İNCE %0.3825 oy
%100
Seçmen Sayısı: 7,845 | Katılım Oranı: %84.12
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %52.493,343 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %30.61,949 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %14.26908 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %2.01128 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.532 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.149 oy
%100
Seçmen Sayısı: 8,315 | Katılım Oranı: %78.87
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %473,042 oy
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %43.292,802 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %9.7628 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı