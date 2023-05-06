KAYSERİ DEVELİ SEÇİM SONUÇLARI

%100
49.517
%87.35
43.254
42.669
585
|DİĞER İLÇELER
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
|
KAYSERİ GENELİ AÇILAN SANDIK %100
|
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
|
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
|
AKKIŞLA
Açılan Sandık Oranı %100
|
%57.76 2.245
%52.88 2.083
|
%42.24 1.642
%39.55 1.558
|
BÜNYAN
Açılan Sandık Oranı %100
|
%71.59 12.191
%66.92 11.739
|
%28.41 4.838
%25.38 4.452
|
DEVELİ
Açılan Sandık Oranı %100
|
%77.18 32.931
%73.46 31.956
|
%22.82 9.738
%19.86 8.640
|
FELAHİYE
Açılan Sandık Oranı %100
|
%65.43 2.235
%61.48 2.131
|
%34.57 1.181
%32.69 1.133
|
HACILAR
Açılan Sandık Oranı %100
|
%81.72 7.203
%78.25 7.001
|
%18.28 1.611
%15.19 1.359
|
İNCESU
Açılan Sandık Oranı %100
|
%73.02 13.559
%68.27 13.096
|
%26.98 5.009
%24.17 4.637
|
KOCASİNAN
Açılan Sandık Oranı %100
|
%67.2 169.208
%62.51 162.514
|
%32.8 82.579
%27.91 72.554
|
MELİKGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100
|
%68.33 248.535
%63.66 239.196
|
%31.67 115.188
%26.73 100.420
|
ÖZVATAN
Açılan Sandık Oranı %100
|
%75.54 2.051
%70.52 1.954
|
%24.46 664
%22.34 619
|
PINARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100
|
%61.57 8.332
%56.98 8.096
|
%38.43 5.201
%33.86 4.811
|
SARIOĞLAN
Açılan Sandık Oranı %100
|
%68.04 6.009
%64.49 5.766
|
%31.96 2.822
%29.18 2.609
|
SARIZ
Açılan Sandık Oranı %100
|
%57.77 3.666
%54.06 3.553
|
%42.23 2.680
%39.64 2.605
|
TALAS
Açılan Sandık Oranı %100
|
%58.45 59.041
%53.75 56.425
|
%41.55 41.964
%35.36 37.120
|
TOMARZA
Açılan Sandık Oranı %100
|
%76.26 10.648
%71.71 10.258
|
%23.74 3.314
%21.5 3.076
|
YAHYALI
Açılan Sandık Oranı %100
|
%83.48 19.838
%80.52 19.443
|
%16.52 3.925
%14.8 3.574
|
YEŞİLHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100
|
%66.12 7.092
%63.09 6.877
|
%33.88 3.634
%31.61 3.446