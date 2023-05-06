HATAY DÖRTYOL SEÇİM SONUÇLARI

%100
88.723
%84.38
74.863
73.718
1.145
|DİĞER İLÇELER
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
|
HATAY GENELİ AÇILAN SANDIK %100
|
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
|
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
|
ALTINÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %100
|
%86.81 28.257
%84.44 27.467
|
%13.19 4.292
%13.12 4.269
|
ANTAKYA
Açılan Sandık Oranı %100
|
%56.5 89.677
%53.9 87.203
|
%43.5 69.031
%42.56 68.862
|
ARSUZ
Açılan Sandık Oranı %100
|
%23.51 14.714
%22.87 14.351
|
%76.49 47.861
%75.28 47.230
|
BELEN
Açılan Sandık Oranı %100
|
%67.64 13.346
%64.15 12.917
|
%32.36 6.385
%29.47 5.934
|
DEFNE
Açılan Sandık Oranı %100
|
%8.65 7.558
%8.41 7.461
|
%91.35 79.770
%90.41 80.229
|
DÖRTYOL
Açılan Sandık Oranı %100
|
%55.9 41.207
%52.07 39.858
|
%44.1 32.511
%40.57 31.059
|
ERZİN
Açılan Sandık Oranı %100
|
%50.34 12.649
%47.45 12.238
|
%49.66 12.478
%46.55 12.007
|
HASSA
Açılan Sandık Oranı %100
|
%76.56 23.560
%72.84 22.701
|
%23.44 7.215
%21.62 6.738
|
İSKENDERUN
Açılan Sandık Oranı %100
|
%50.56 67.585
%47.47 65.015
|
%49.44 66.084
%47.02 64.395
|
KIRIKHAN
Açılan Sandık Oranı %100
|
%78.57 44.152
%75.67 42.999
|
%21.43 12.044
%20.27 11.520
|
KUMLU
Açılan Sandık Oranı %100
|
%74.9 5.632
%72.64 5.535
|
%25.1 1.887
%23.25 1.772
|
PAYAS
Açılan Sandık Oranı %100
|
%63.55 16.145
%60.14 15.663
|
%36.45 9.261
%33.69 8.776
|
REYHANLI
Açılan Sandık Oranı %100
|
%83.55 42.806
%81.31 42.197
|
%16.45 8.427
%15.18 7.879
|
SAMANDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100
|
%7.49 5.437
%7.48 5.244
|
%92.51 67.114
%91.79 64.383
|
YAYLADAĞI
Açılan Sandık Oranı %100
|
%82.14 17.926
%79.48 17.379
|
%17.86 3.898
%16.72 3.656