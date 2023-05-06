Geçmiş Seçim Sonuçları
Ajans veri saati: 23:00
ANASAYFA ESKİŞEHİR MİHALIÇÇIK
Recep Tayyip Erdoğan CUMHUR İTTİFAKI
3.350 oy %60.04
Kemal Kılıçdaroğlu MİLLET İTTİFAKI
2.230 oy %39.96
Açılan Sandık

%100

Seçmen Sayısı

6.809

Katılım Oranı

%83.33

Kullanılan Oy

5.674

Geçerli Oy

5.580

Geçersiz Oy

94

1. Tur Sonuçları 14 MAYIS 2023
3.300 oy %57.87
2.021 oy %35.44

ESKİŞEHİR MİHALIÇÇIK SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 59
%100
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 5.580
%98.34
Geçersiz Oy 94
%1.66
R.Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN KEMAL KILIÇDAROĞLU
ESKİŞEHİR GENELİ AÇILAN SANDIK %100
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
ALPU
Açılan Sandık Oranı %100
%64.68 4.568
%62.53 4.531
%35.32 2.494
%31.84 2.307
BEYLİKOVA
Açılan Sandık Oranı %100
%52.27 2.153
%47.98 2.026
%47.73 1.966
%44.54 1.881
ÇİFTELER
Açılan Sandık Oranı %100
%59.32 5.556
%56.06 5.415
%40.68 3.810
%36.83 3.557
GÜNYÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %100
%72.69 2.787
%70.82 2.750
%27.31 1.047
%23.33 906
HAN
Açılan Sandık Oranı %100
%48.7 748
%46.42 714
%51.3 788
%48.63 748
İNÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %100
%63.54 2.998
%60.86 2.923
%36.46 1.720
%32.9 1.580
MAHMUDİYE
Açılan Sandık Oranı %100
%49.03 2.456
%46.7 2.378
%50.97 2.553
%47.72 2.430
MİHALGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100
%66.07 1.538
%62.68 1.453
%33.93 790
%32.83 761
MİHALIÇÇIK
Açılan Sandık Oranı %100
%60.04 3.350
%57.87 3.300
%39.96 2.230
%35.44 2.021
ODUNPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100
%42.43 116.351
%39.7 112.438
%57.57 157.848
%52.62 149.042
SARICAKAYA
Açılan Sandık Oranı %100
%68.79 2.354
%66.64 2.311
%31.21 1.068
%28.49 988
SEYİTGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100
%52.98 5.097
%52.16 5.088
%47.02 4.523
%43.37 4.231
SİVRİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100
%58.12 7.816
%54.74 7.570
%41.88 5.633
%37.08 5.127
TEPEBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100
%42.9 108.291
%40.07 104.810
%57.1 144.125
%51.6 134.971
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
14 MAYIS 2023 HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 6,804 | Katılım Oranı: %85.96
14 MAYIS 2023
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %57.873,300 oy
14 MAYIS 2023
KEMAL KILIÇDAROĞLU %35.442,021 oy
14 MAYIS 2023
SİNAN OĞAN %5.84333 oy
14 MAYIS 2023
MUHARREM İNCE %0.8448 oy
%100
Seçmen Sayısı: 7,000 | Katılım Oranı: %84.99
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %55.813,188 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %26.841,533 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %15.07861 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %1.1666 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.9353 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.1911 oy
%100
Seçmen Sayısı: 7,735 | Katılım Oranı: %76.08
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %52.372,994 oy
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %45.652,610 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %1.98113 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı