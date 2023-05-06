Geçmiş Seçim Sonuçları
Ajans veri saati: 23:00
ANASAYFA ÇORUM KARGI
Recep Tayyip Erdoğan CUMHUR İTTİFAKI
8.463 oy %74.07
Kemal Kılıçdaroğlu MİLLET İTTİFAKI
2.963 oy %25.93
Açılan Sandık

%100

Seçmen Sayısı

13.522

Katılım Oranı

%86.22

Kullanılan Oy

11.659

Geçerli Oy

11.426

Geçersiz Oy

233

1. Tur Sonuçları 14 MAYIS 2023
7.981 oy %70.33
2.737 oy %24.12

ÇORUM KARGI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 79
%100
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 11.426
%98
Geçersiz Oy 233
%2
R.Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN KEMAL KILIÇDAROĞLU
ÇORUM GENELİ AÇILAN SANDIK %100
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
ALACA
Açılan Sandık Oranı %100
%70.57 14.157
%68.02 13.807
%29.43 5.904
%27.79 5.641
BAYAT
Açılan Sandık Oranı %100
%80.36 8.048
%77.15 7.852
%19.64 1.967
%18.62 1.895
BOĞAZKALE
Açılan Sandık Oranı %100
%81.51 2.160
%79.1 2.101
%18.49 490
%17.36 461
DODURGA
Açılan Sandık Oranı %100
%60.2 2.376
%55.81 2.209
%39.8 1.571
%37.29 1.476
İSKİLİP
Açılan Sandık Oranı %100
%80.02 16.306
%75.73 15.650
%19.98 4.071
%18.06 3.733
KARGI
Açılan Sandık Oranı %100
%74.07 8.463
%70.33 7.981
%25.93 2.963
%24.12 2.737
LAÇİN
Açılan Sandık Oranı %100
%72.78 2.243
%69.49 2.148
%27.22 839
%26.56 821
MECİTÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %100
%57.82 6.176
%56.1 6.034
%42.18 4.505
%41.66 4.481
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100
%58.64 112.747
%55.89 109.851
%41.36 79.513
%38.83 76.319
OĞUZLAR
Açılan Sandık Oranı %100
%70.68 2.656
%67.26 2.500
%29.32 1.102
%28.71 1.067
ORTAKÖY
Açılan Sandık Oranı %100
%57.78 2.619
%55.46 2.568
%42.22 1.914
%41.27 1.911
OSMANCIK
Açılan Sandık Oranı %100
%70.93 20.743
%67.06 19.908
%29.07 8.500
%26.71 7.928
SUNGURLU
Açılan Sandık Oranı %100
%73.04 23.221
%69.87 22.644
%26.96 8.572
%25.17 8.156
UĞURLUDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100
%82.97 3.668
%79.37 3.554
%17.03 753
%16.68 747
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
14 MAYIS 2023 HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 13,519 | Katılım Oranı: %87.57
14 MAYIS 2023
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %70.337,981 oy
14 MAYIS 2023
KEMAL KILIÇDAROĞLU %24.122,737 oy
14 MAYIS 2023
SİNAN OĞAN %4.64527 oy
14 MAYIS 2023
MUHARREM İNCE %0.91103 oy
%100
Seçmen Sayısı: 13,316 | Katılım Oranı: %89.19
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %73.598,346 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %18.242,069 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %6.78769 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.7383 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.3438 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.3236 oy
%100
Seçmen Sayısı: 13,540 | Katılım Oranı: %82.05
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %72.77,862 oy
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %25.862,797 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %1.44156 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı