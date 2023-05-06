Geçmiş Seçim Sonuçları
Ajans veri saati: 23:00
ANASAYFA ÇANKIRI MERKEZ
Recep Tayyip Erdoğan CUMHUR İTTİFAKI
40.550 oy %72.61
Kemal Kılıçdaroğlu MİLLET İTTİFAKI
15.300 oy %27.39
Açılan Sandık

%100

Seçmen Sayısı

65.617

Katılım Oranı

%86.52

Kullanılan Oy

56.775

Geçerli Oy

55.850

Geçersiz Oy

925

1. Tur Sonuçları 14 MAYIS 2023
38.988 oy %67.31
13.477 oy %23.27

ÇANKIRI MERKEZ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 218
%100
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 55.850
%98.37
Geçersiz Oy 925
%1.63
R.Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN KEMAL KILIÇDAROĞLU
ÇANKIRI GENELİ AÇILAN SANDIK %100
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
ATKARACALAR
Açılan Sandık Oranı %100
%81.09 2.212
%76.51 2.117
%18.91 516
%17.71 490
BAYRAMÖREN
Açılan Sandık Oranı %100
%85.65 1.558
%82.39 1.516
%14.35 261
%13.32 245
ÇERKEŞ
Açılan Sandık Oranı %100
%71.62 7.567
%67.62 7.214
%28.38 2.999
%25.41 2.711
ELDİVAN
Açılan Sandık Oranı %100
%76.83 3.365
%72.42 3.224
%23.17 1.015
%21.23 945
ILGAZ
Açılan Sandık Oranı %100
%79.07 7.573
%74.03 7.225
%20.93 2.005
%18.58 1.813
KIZILIRMAK
Açılan Sandık Oranı %100
%86.02 4.376
%82.48 4.257
%13.98 711
%12.73 657
KORGUN
Açılan Sandık Oranı %100
%87.09 2.495
%82.7 2.405
%12.91 370
%10.76 313
KURŞUNLU
Açılan Sandık Oranı %100
%78.62 4.612
%75.48 4.424
%21.38 1.254
%19.02 1.115
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100
%72.61 40.550
%67.31 38.988
%27.39 15.300
%23.27 13.477
ORTA
Açılan Sandık Oranı %100
%90.94 7.619
%88.13 7.276
%9.06 759
%8.32 687
ŞABANÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %100
%71.14 5.718
%66.9 5.419
%28.86 2.320
%26.14 2.117
YAPRAKLI
Açılan Sandık Oranı %100
%90.32 4.948
%87.14 4.843
%9.68 530
%8.91 495
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
14 MAYIS 2023 HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 65,554 | Katılım Oranı: %90.19
14 MAYIS 2023
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %67.3138,988 oy
14 MAYIS 2023
KEMAL KILIÇDAROĞLU %23.2713,477 oy
14 MAYIS 2023
SİNAN OĞAN %95,211 oy
14 MAYIS 2023
MUHARREM İNCE %0.42244 oy
%100
Seçmen Sayısı: 62,335 | Katılım Oranı: %88.19
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %73.0939,065 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %13.867,408 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %11.636,215 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.99531 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.27142 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.1685 oy
%100
Seçmen Sayısı: 59,218 | Katılım Oranı: %77.39
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %69.8131,335 oy
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %28.9713,001 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %1.22548 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı