Geçmiş Seçim Sonuçları
Ajans veri saati: 23:00
ANASAYFA ÇANAKKALE LAPSEKİ
Recep Tayyip Erdoğan CUMHUR İTTİFAKI
11.080 oy %52.79
Kemal Kılıçdaroğlu MİLLET İTTİFAKI
9.910 oy %47.21
Açılan Sandık

%100

Seçmen Sayısı

23.651

Katılım Oranı

%89.87

Kullanılan Oy

21.254

Geçerli Oy

20.990

Geçersiz Oy

264

1. Tur Sonuçları 14 MAYIS 2023
10.598 oy %49.68
9.392 oy %44.02

ÇANAKKALE LAPSEKİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 93
%100
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 20.990
%98.76
Geçersiz Oy 264
%1.24
R.Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN KEMAL KILIÇDAROĞLU
ÇANAKKALE GENELİ AÇILAN SANDIK %100
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
AYVACIK
Açılan Sandık Oranı %100
%44.21 10.919
%41.47 10.448
%55.79 13.779
%53.16 13.392
BAYRAMİÇ
Açılan Sandık Oranı %100
%43.74 9.386
%41.54 9.041
%56.26 12.071
%53.49 11.640
BİGA
Açılan Sandık Oranı %100
%54.17 34.780
%51.04 33.708
%45.83 29.431
%41.84 27.634
BOZCAADA
Açılan Sandık Oranı %100
%23.66 538
%21.38 503
%76.34 1.736
%74.37 1.750
ÇAN
Açılan Sandık Oranı %100
%51.75 17.902
%48.66 17.207
%48.25 16.693
%44.41 15.705
ECEABAT
Açılan Sandık Oranı %100
%25.66 1.671
%24.41 1.615
%74.34 4.842
%71.81 4.751
EZİNE
Açılan Sandık Oranı %100
%44.22 9.746
%41.64 9.361
%55.78 12.293
%53.11 11.939
GELİBOLU
Açılan Sandık Oranı %100
%35.26 10.511
%33.57 10.235
%64.74 19.296
%61.68 18.802
GÖKÇEADA
Açılan Sandık Oranı %100
%39.55 2.470
%36.2 2.336
%60.45 3.776
%57.23 3.693
LAPSEKİ
Açılan Sandık Oranı %100
%52.79 11.080
%49.68 10.598
%47.21 9.910
%44.02 9.392
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100
%29.21 37.310
%27.44 36.069
%70.79 90.428
%66.79 87.789
YENİCE
Açılan Sandık Oranı %100
%62.92 14.423
%60.17 14.044
%37.08 8.499
%34.12 7.963
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
14 MAYIS 2023 HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 23,638 | Katılım Oranı: %92.26
14 MAYIS 2023
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %49.6810,598 oy
14 MAYIS 2023
KEMAL KILIÇDAROĞLU %44.029,392 oy
14 MAYIS 2023
SİNAN OĞAN %5.51,173 oy
14 MAYIS 2023
MUHARREM İNCE %0.8171 oy
%100
Seçmen Sayısı: 21,542 | Katılım Oranı: %92.56
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %50.969,892 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %31.996,209 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %15.092,930 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %1.28249 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.4281 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.2650 oy
%100
Seçmen Sayısı: 20,835 | Katılım Oranı: %86.08
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %49.668,735 oy
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %48.148,469 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %2.2387 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı