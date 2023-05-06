Geçmiş Seçim Sonuçları
Ajans veri saati: 23:00
ANASAYFA ÇANAKKALE ECEABAT
Recep Tayyip Erdoğan CUMHUR İTTİFAKI
1.671 oy %25.66
Kemal Kılıçdaroğlu MİLLET İTTİFAKI
4.842 oy %74.34
Açılan Sandık

%100

Seçmen Sayısı

7.393

Katılım Oranı

%88.85

Kullanılan Oy

6.569

Geçerli Oy

6.513

Geçersiz Oy

56

1. Tur Sonuçları 14 MAYIS 2023
1.615 oy %24.41
4.751 oy %71.81

ÇANAKKALE ECEABAT SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 28
%100
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 6.513
%99.15
Geçersiz Oy 56
%0.85
R.Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN KEMAL KILIÇDAROĞLU
ÇANAKKALE GENELİ AÇILAN SANDIK %100
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
AYVACIK
Açılan Sandık Oranı %100
%44.21 10.919
%41.47 10.448
%55.79 13.779
%53.16 13.392
BAYRAMİÇ
Açılan Sandık Oranı %100
%43.74 9.386
%41.54 9.041
%56.26 12.071
%53.49 11.640
BİGA
Açılan Sandık Oranı %100
%54.17 34.780
%51.04 33.708
%45.83 29.431
%41.84 27.634
BOZCAADA
Açılan Sandık Oranı %100
%23.66 538
%21.38 503
%76.34 1.736
%74.37 1.750
ÇAN
Açılan Sandık Oranı %100
%51.75 17.902
%48.66 17.207
%48.25 16.693
%44.41 15.705
ECEABAT
Açılan Sandık Oranı %100
%25.66 1.671
%24.41 1.615
%74.34 4.842
%71.81 4.751
EZİNE
Açılan Sandık Oranı %100
%44.22 9.746
%41.64 9.361
%55.78 12.293
%53.11 11.939
GELİBOLU
Açılan Sandık Oranı %100
%35.26 10.511
%33.57 10.235
%64.74 19.296
%61.68 18.802
GÖKÇEADA
Açılan Sandık Oranı %100
%39.55 2.470
%36.2 2.336
%60.45 3.776
%57.23 3.693
LAPSEKİ
Açılan Sandık Oranı %100
%52.79 11.080
%49.68 10.598
%47.21 9.910
%44.02 9.392
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100
%29.21 37.310
%27.44 36.069
%70.79 90.428
%66.79 87.789
YENİCE
Açılan Sandık Oranı %100
%62.92 14.423
%60.17 14.044
%37.08 8.499
%34.12 7.963
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
14 MAYIS 2023 HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 7,387 | Katılım Oranı: %91.12
14 MAYIS 2023
KEMAL KILIÇDAROĞLU %71.814,751 oy
14 MAYIS 2023
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %24.411,615 oy
14 MAYIS 2023
SİNAN OĞAN %3.1205 oy
14 MAYIS 2023
MUHARREM İNCE %0.6845 oy
%100
Seçmen Sayısı: 7,409 | Katılım Oranı: %92.17
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %60.74,040 oy
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %24.531,633 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %12.95862 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %1.3590 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.3221 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.1510 oy
%100
Seçmen Sayısı: 7,548 | Katılım Oranı: %84.71
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %72.574,561 oy
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %23.911,503 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %3.52221 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı