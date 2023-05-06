Geçmiş Seçim Sonuçları
Ajans veri saati: 23:00
ANASAYFA BURDUR MERKEZ
Recep Tayyip Erdoğan CUMHUR İTTİFAKI
34.160 oy %48.36
Kemal Kılıçdaroğlu MİLLET İTTİFAKI
36.470 oy %51.64
Açılan Sandık

%100

Seçmen Sayısı

81.556

Katılım Oranı

%87.98

Kullanılan Oy

71.749

Geçerli Oy

70.630

Geçersiz Oy

1.119

1. Tur Sonuçları 14 MAYIS 2023
32.452 oy %44.53
34.639 oy %47.53

BURDUR MERKEZ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 265
%100
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 70.630
%98.44
Geçersiz Oy 1.119
%1.56
R.Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN KEMAL KILIÇDAROĞLU
BURDUR GENELİ AÇILAN SANDIK %100
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
AĞLASUN
Açılan Sandık Oranı %100
%70.89 3.847
%66.33 3.630
%29.11 1.580
%28.38 1.553
ALTINYAYLA
Açılan Sandık Oranı %100
%75.78 2.703
%71.3 2.579
%24.22 864
%22.2 803
BUCAK
Açılan Sandık Oranı %100
%62.57 27.409
%57.97 26.178
%37.43 16.397
%34.37 15.521
ÇAVDIR
Açılan Sandık Oranı %100
%58.59 4.858
%54.26 4.660
%41.41 3.434
%39.14 3.361
ÇELTİKÇİ
Açılan Sandık Oranı %100
%67.42 2.494
%63.31 2.338
%32.58 1.205
%30.68 1.133
GÖLHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100
%67.19 9.882
%62.8 9.407
%32.81 4.826
%30.21 4.525
KARAMANLI
Açılan Sandık Oranı %100
%47.12 2.675
%43.78 2.529
%52.88 3.002
%49.57 2.863
KEMER
Açılan Sandık Oranı %100
%69.85 1.515
%65.44 1.435
%30.15 654
%28 614
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100
%48.36 34.160
%44.53 32.452
%51.64 36.470
%47.53 34.639
TEFENNİ
Açılan Sandık Oranı %100
%53.24 3.752
%49.2 3.529
%46.76 3.295
%42.83 3.072
YEŞİLOVA
Açılan Sandık Oranı %100
%44.69 4.661
%41.51 4.353
%55.31 5.769
%52.61 5.517
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
14 MAYIS 2023 HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 81,578 | Katılım Oranı: %91.48
14 MAYIS 2023
KEMAL KILIÇDAROĞLU %47.5334,639 oy
14 MAYIS 2023
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %44.5332,452 oy
14 MAYIS 2023
SİNAN OĞAN %7.195,240 oy
14 MAYIS 2023
MUHARREM İNCE %0.75549 oy
%100
Seçmen Sayısı: 76,295 | Katılım Oranı: %90.64
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %46.531,220 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %35.8424,066 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %15.0710,119 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %1.44970 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.87583 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.27182 oy
%100
Seçmen Sayısı: 71,444 | Katılım Oranı: %85.3
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %52.230,901 oy
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %45.5626,966 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %2.241,325 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı