Geçmiş Seçim Sonuçları
Ajans veri saati: 23:00
ANASAYFA BURDUR BUCAK
Recep Tayyip Erdoğan CUMHUR İTTİFAKI
27.409 oy %62.57
Kemal Kılıçdaroğlu MİLLET İTTİFAKI
16.397 oy %37.43
Açılan Sandık

%100

Seçmen Sayısı

50.491

Katılım Oranı

%88.69

Kullanılan Oy

44.779

Geçerli Oy

43.806

Geçersiz Oy

973

1. Tur Sonuçları 14 MAYIS 2023
26.178 oy %57.97
15.521 oy %34.37

BURDUR BUCAK SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 176
%100
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 43.806
%97.83
Geçersiz Oy 973
%2.17
R.Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN KEMAL KILIÇDAROĞLU
BURDUR GENELİ AÇILAN SANDIK %100
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
AĞLASUN
Açılan Sandık Oranı %100
%70.89 3.847
%66.33 3.630
%29.11 1.580
%28.38 1.553
ALTINYAYLA
Açılan Sandık Oranı %100
%75.78 2.703
%71.3 2.579
%24.22 864
%22.2 803
BUCAK
Açılan Sandık Oranı %100
%62.57 27.409
%57.97 26.178
%37.43 16.397
%34.37 15.521
ÇAVDIR
Açılan Sandık Oranı %100
%58.59 4.858
%54.26 4.660
%41.41 3.434
%39.14 3.361
ÇELTİKÇİ
Açılan Sandık Oranı %100
%67.42 2.494
%63.31 2.338
%32.58 1.205
%30.68 1.133
GÖLHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100
%67.19 9.882
%62.8 9.407
%32.81 4.826
%30.21 4.525
KARAMANLI
Açılan Sandık Oranı %100
%47.12 2.675
%43.78 2.529
%52.88 3.002
%49.57 2.863
KEMER
Açılan Sandık Oranı %100
%69.85 1.515
%65.44 1.435
%30.15 654
%28 614
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100
%48.36 34.160
%44.53 32.452
%51.64 36.470
%47.53 34.639
TEFENNİ
Açılan Sandık Oranı %100
%53.24 3.752
%49.2 3.529
%46.76 3.295
%42.83 3.072
YEŞİLOVA
Açılan Sandık Oranı %100
%44.69 4.661
%41.51 4.353
%55.31 5.769
%52.61 5.517
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
14 MAYIS 2023 HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 50,444 | Katılım Oranı: %92.05
14 MAYIS 2023
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %57.9726,178 oy
14 MAYIS 2023
KEMAL KILIÇDAROĞLU %34.3715,521 oy
14 MAYIS 2023
SİNAN OĞAN %6.863,096 oy
14 MAYIS 2023
MUHARREM İNCE %0.8362 oy
%100
Seçmen Sayısı: 47,964 | Katılım Oranı: %91.03
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %62.0826,127 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %17.877,519 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %17.827,499 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %1.23519 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.76318 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.25104 oy
%100
Seçmen Sayısı: 46,233 | Katılım Oranı: %84.35
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %64.524,254 oy
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %33.5312,608 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %1.97740 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı