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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI TAYFUN EKER

Tayfun Eker

Zafer Partisi
Tayfun Eker
  • PARTİSİ : Zafer Partisi
  • BÖLGESİ : Tekirdağ
Kaynak: Anadolu Ajansı