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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI BOZKURT OĞUZ SINAR

Bozkurt Oğuz Sınar

Zafer Partisi
Bozkurt Oğuz Sınar
  • PARTİSİ : Zafer Partisi
  • BÖLGESİ : Samsun
Kaynak: Anadolu Ajansı