Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI FAHRİCAN AVCI

Fahrican Avcı

Zafer Partisi
Fahrican Avcı
  • PARTİSİ : Zafer Partisi
  • BÖLGESİ : Osmaniye
Kaynak: Anadolu Ajansı