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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI KADRİYE ÇINAROĞLU

Kadriye Çınaroğlu

Zafer Partisi
Kadriye Çınaroğlu
  • PARTİSİ : Zafer Partisi
  • BÖLGESİ : İzmir 1. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı