Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI HÜSEYİN YALÇIN

Hüseyin Yalçın

Zafer Partisi
Hüseyin Yalçın
  • PARTİSİ : Zafer Partisi
  • BÖLGESİ : Isparta
Kaynak: Anadolu Ajansı