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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI TURGUT ÖZKAN

Turgut Özkan

Zafer Partisi
Turgut Özkan
  • PARTİSİ : Zafer Partisi
  • BÖLGESİ : Çankırı
Kaynak: Anadolu Ajansı