Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI KEMAL BİGE

Kemal Bige

Zafer Partisi
Kemal Bige
  • PARTİSİ : Zafer Partisi
  • BÖLGESİ : Bilecik
Kaynak: Anadolu Ajansı