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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI FATİH YETGİN

Fatih Yetgin

Zafer Partisi
Fatih Yetgin
  • PARTİSİ : Zafer Partisi
  • BÖLGESİ : Aydın
Kaynak: Anadolu Ajansı