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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI LÜTFÜ ŞAHSUVAROĞLU

Lütfü Şahsuvaroğlu

Zafer Partisi
Lütfü Şahsuvaroğlu
  • PARTİSİ : Zafer Partisi
  • BÖLGESİ : Ankara 3. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı