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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI LATİFE MELTEM SAVAŞ YASANKAL

Latife Meltem Savaş Yasankal

Zafer Partisi
Latife Meltem Savaş Yasankal
  • PARTİSİ : Zafer Partisi
  • BÖLGESİ : Ankara 3. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı