Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ESMAÜL HÜSNA ASLAN

Esmaül Hüsna Aslan

Zafer Partisi
Esmaül Hüsna Aslan
  • PARTİSİ : Zafer Partisi
  • BÖLGESİ : Ankara 1. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı