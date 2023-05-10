BOĞAZLIYAN SEÇİM SONUÇLARI

|DİĞER İLÇELER
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
|MUHARREM İNCE
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
|SİNAN OĞAN
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AKDAĞMADENİ
Açılan Sandık Oranı %0
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AYDINCIK
Açılan Sandık Oranı %0
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BOĞAZLIYAN
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇANDIR
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇAYIRALAN
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇEKEREK
Açılan Sandık Oranı %0
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KADIŞEHRİ
Açılan Sandık Oranı %0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
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SARAYKENT
Açılan Sandık Oranı %0
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SARIKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
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ŞEFAATLİ
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SORGUN
Açılan Sandık Oranı %0
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YENİFAKILI
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YERKÖY
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|PARTİLER
|GENEL TOPLAM
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|İLÇELER
|AK PARTİ
|MHP
|İYİ PARTİ
|Memleket
|Yeşil Sol Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
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AKDAĞMADENİ
Açılan Sandık Oranı %0
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AYDINCIK
Açılan Sandık Oranı %0
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BOĞAZLIYAN
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇANDIR
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇAYIRALAN
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇEKEREK
Açılan Sandık Oranı %0
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KADIŞEHRİ
Açılan Sandık Oranı %0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
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SARAYKENT
Açılan Sandık Oranı %0
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SARIKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
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ŞEFAATLİ
Açılan Sandık Oranı %0
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SORGUN
Açılan Sandık Oranı %0
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YENİFAKILI
Açılan Sandık Oranı %0
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YERKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
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