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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MEHMET ŞİRİN HARHAR

Mehmet Şirin Harhar

Yeşil Sol Parti
Mehmet Şirin Harhar
  • PARTİSİ : Yeşil Sol Parti
  • BÖLGESİ : Yozgat
Kaynak: Anadolu Ajansı