Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI CEMAL BİLGİN

Cemal Bilgin

Yeşil Sol Parti
Cemal Bilgin
  • PARTİSİ : Yeşil Sol Parti
  • BÖLGESİ : Yozgat
Kaynak: Anadolu Ajansı