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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI SİNAN ÇİFTYÜREK

Sinan Çiftyürek

Yeşil Sol Parti
Sinan Çiftyürek
  • PARTİSİ : Yeşil Sol Parti
  • BÖLGESİ : Van
Kaynak: Anadolu Ajansı