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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İSMAİL CAVGA

İsmail Cavga

Yeşil Sol Parti
İsmail Cavga
  • PARTİSİ : Yeşil Sol Parti
  • BÖLGESİ : Trabzon
Kaynak: Anadolu Ajansı