Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI HÜSEYİN ATILGAN

Hüseyin Atılgan

Yeşil Sol Parti
Hüseyin Atılgan
  • PARTİSİ : Yeşil Sol Parti
  • BÖLGESİ : Sakarya
Kaynak: Anadolu Ajansı