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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI TANER KAYA

Taner Kaya

Yeşil Sol Parti
Taner Kaya
  • PARTİSİ : Yeşil Sol Parti
  • BÖLGESİ : Nevşehir
Kaynak: Anadolu Ajansı