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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI KARDELEN KARAMAN

Kardelen Karaman

Yeşil Sol Parti
Kardelen Karaman
  • PARTİSİ : Yeşil Sol Parti
  • BÖLGESİ : Konya
Kaynak: Anadolu Ajansı