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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ERKAN ŞENGÜL

Erkan Şengül

Yeşil Sol Parti
Erkan Şengül
  • PARTİSİ : Yeşil Sol Parti
  • BÖLGESİ : Konya
Kaynak: Anadolu Ajansı