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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI SÖZDAR AKDOĞAN

Sözdar Akdoğan

Yeşil Sol Parti
Sözdar Akdoğan
  • PARTİSİ : Yeşil Sol Parti
  • BÖLGESİ : Kastamonu
Kaynak: Anadolu Ajansı