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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI RAMAZAN DOĞRU

Ramazan Doğru

Yeşil Sol Parti
Ramazan Doğru
  • PARTİSİ : Yeşil Sol Parti
  • BÖLGESİ : Giresun
Kaynak: Anadolu Ajansı