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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ABDULLAH GÖZEN

Abdullah Gözen

Yeşil Sol Parti
Abdullah Gözen
  • PARTİSİ : Yeşil Sol Parti
  • BÖLGESİ : Gaziantep
Kaynak: Anadolu Ajansı