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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI SULTAN YARAY

Sultan Yaray

Yeşil Sol Parti
Sultan Yaray
  • PARTİSİ : Yeşil Sol Parti
  • BÖLGESİ : Elazığ
Kaynak: Anadolu Ajansı