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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI BERİVAN BUDAKBEYOĞLU

Berivan Budakbeyoğlu

Yeşil Sol Parti
Berivan Budakbeyoğlu
  • PARTİSİ : Yeşil Sol Parti
  • BÖLGESİ : Düzce
Kaynak: Anadolu Ajansı