Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI SORGÜL AYTEK AVŞAR

Sorgül Aytek Avşar

Yeşil Sol Parti
Sorgül Aytek Avşar
  • PARTİSİ : Yeşil Sol Parti
  • BÖLGESİ : Diyarbakır
Kaynak: Anadolu Ajansı