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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI SOLMAZ ÖZLEN

Solmaz Özlen

Yeşil Sol Parti
Solmaz Özlen
  • PARTİSİ : Yeşil Sol Parti
  • BÖLGESİ : Bartın
Kaynak: Anadolu Ajansı