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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI EMİN FİLİZ

Emin Filiz

Yeşil Sol Parti
Emin Filiz
  • PARTİSİ : Yeşil Sol Parti
  • BÖLGESİ : Balıkesir
Kaynak: Anadolu Ajansı