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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI SEMRA KARAKOÇ

Semra Karakoç

Yeşil Sol Parti
Semra Karakoç
  • PARTİSİ : Yeşil Sol Parti
  • BÖLGESİ : Ankara 2. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı