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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI BATUHAN ÇITAKBAŞ

Batuhan Çıtakbaş

Yeşil Sol Parti
Batuhan Çıtakbaş
  • PARTİSİ : Yeşil Sol Parti
  • BÖLGESİ : Afyonkarahisar
Kaynak: Anadolu Ajansı