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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI EREN ARI

Eren Arı

Yenilik Partisi
Eren Arı
  • PARTİSİ : YP
  • BÖLGESİ : Sivas
Kaynak: Anadolu Ajansı