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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI HALİL İBRAHİM ÖĞÜNÇ

Halil İbrahim Öğünç

Yenilik Partisi
Halil İbrahim Öğünç
  • PARTİSİ : YP
  • BÖLGESİ : Kocaeli
Kaynak: Anadolu Ajansı