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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI YAKUP ALTUNBEY

Yakup Altunbey

Yenilik Partisi
Yakup Altunbey
  • PARTİSİ : YP
  • BÖLGESİ : Kars
Kaynak: Anadolu Ajansı