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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İBRAHİM KURUCUDAL

İbrahim Kurucudal

Yenilik Partisi
İbrahim Kurucudal
  • PARTİSİ : YP
  • BÖLGESİ : Hatay
Kaynak: Anadolu Ajansı