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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ZELİHA GÖKÇE

Zeliha Gökçe

Yenilik Partisi
Zeliha Gökçe
  • PARTİSİ : YP
  • BÖLGESİ : Bartın
Kaynak: Anadolu Ajansı