Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI SEZAİ DEMİR

Sezai Demir

Yeniden Refah Partisi
Sezai Demir
  • PARTİSİ : Yeniden Refah
  • BÖLGESİ : Yalova
Kaynak: Anadolu Ajansı