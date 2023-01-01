Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI HASAN ERDAL

Hasan Erdal

Yeniden Refah Partisi
Hasan Erdal
  • PARTİSİ : Yeniden Refah
  • BÖLGESİ : Tokat
Kaynak: Anadolu Ajansı