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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI HALİL SAÇAKLI

Halil Saçaklı

Yeniden Refah Partisi
Halil Saçaklı
  • PARTİSİ : Yeniden Refah
  • BÖLGESİ : Şanlıurfa
Kaynak: Anadolu Ajansı